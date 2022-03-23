У Миколаєві пособниця окупантів два роки "зливала" їм важливі дані

Жінка вступила у змову з російською розвідкою ще до війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві затримали місцеву мешканку, яка допомагала російським окупантам. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, жінка ще на початку 2020 року вступила у злочинну змову з представником головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ, щоб надавати допомогу у підривній діяльності проти України.

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З липня 2021 по січень 2022 року жінка збирала та передавала через Telegram представнику спецслужби РФ інформацію про розташування військових частин Збройних сил України на території Миколаєва та області.

Зокрема, вона передала координати розташування військово-морської бази ЗСУ в Очакові, військових комісаріатів, штабу територіальної оборони з фото окремих учасників, відомості про діяльність сил територіальної оборони, місцезнаходження громадських організацій та партій.

Також жінка повідомляла відомості про керівників установ, підприємств, організацій, які у разі зміни влади зможуть очолити регіон, та осіб, які зможуть організувати проросійські масові заходи.

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Жительці Миколаєва повідомлено про підозру за фактом державної зради. 23 березня 2022 року суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Війна в Україні 23 березня