У Маріуполі найскладніша ситуація, але захисники стримують окупантів – голова ОВА

Павло Кириленко розповів, що відбувається в Донецькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що у Маріуполі ситуація найскладніша. Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення по всій лінії фронту.

Про це Кириленко написав у Facebook.

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"Ситуація в області стабільно напружена. Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника", - написав Кириленко.

7 квітня окупанти завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську.

Внаслідок обстрілів:

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у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;

у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;

у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.

"Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків", – додав Кириленко.

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Ситуація у Маріуполі