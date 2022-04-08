В Мариуполе самая сложная ситуация, но защитники сдерживают оккупантов – глава ОВА

Павел Кириленко рассказал, что происходит в Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе ситуация самая сложная. Россияне продолжают обстреливать мирное население по всей линии фронта.

Об этом Кириленко написал в Facebook.

Реклама

"Ситуация в области стабильно напряжена. Самое сложное положение – в Мариуполе, где защитники города уже почти полтора месяца ведут героическую оборону города, сковывая большие силы противника", – написал Кириленко.

7 апреля оккупанты нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску.

В результате обстрелов:

Реклама

в Славянске ранен 1 человек, повреждено более 10 домов;

в Угледаре известно об 1 раненом, много разрушений;

в Марьинской общине ранены 4 человека, повреждены 2 дома.

"Сегодня утром под удар попала Авдеевская община – уже известно о 1 погибшем и 1 раненном человеке, повреждено по меньшей мере 5 домов" , – добавил Кириленко.

Реклама

Ситуация в Мариуполе