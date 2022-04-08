У Бучі маленький хлопчик мамі на могилу приносить їжу. Історія відомого фото

У Марини Наумець не витримало серця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бучі сім'я переховувалась від російських бомбардувань у підвалі, але серце матері сімейства не витримало, і вона померла. Тепер її маленький син приносить їй на могилу продукти, пишет Обозреватель.

33-річна няня приватного дитячого садка у Бучі Марина Наумець разом із чоловіком та трьома дітьми багато днів жила у підвалі багатоквартирного будинку на вулиці Водопровідній. Цей будинок під час війни опинився в епіцентрі обстрілу.

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Жінка не впоралася із стресом на тлі воєнних дій та померла в укритті. Через трагедію осиротіли троє дітей – 13-річна Софія, 10-річний Володимир та 6-річний Владислав. Поховати її вдалося лише згодом. Могилу чоловік із сусідами вирили їй прямо у дворі будинку та поставив там саморобний хрест. Тепер туди щодня приходять її діти.

Марина з старшими дітьми

Маленький Владислав не розуміє, що сталося з мамою, він думає, що вона кудись поїхала.

"Він мені якось сказав, що мама поїхала кудись дуже далеко, на роботу." Ти можеш дізнатися, коли вона повернеться? Попроси її, нехай швидше приїжджає". Ми з ним домовилися, що коли зустрінемося, то я йому все розповім", – розповіла сусідка, яка знала загиблу.

Марина Наумець померла у Бучі

Марина народилася в Луганській області, її вихованням займалася бабуся, оскільки вона була сиротою. Двоє старших дітей від першого чоловіка, якого вбили, коли діти ще були маленькими.

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Після того, як почалася війна на Донбасі, вона переїхала в Бучу до свого брата.

Нині діти живуть із вітчимом, він є рідним батьком Владиславу. Родині допомагають волонтери та місцеві жителі.

Троє дітей залишилися без мами

Марина з другим чоловіком

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