В Буче маленький мальчик маме на могилу приносит еду. История известного фото

У Марины Наумец не выдержало сердце / Фото: Коллаж: Сегодня
В Буче семья скрывалась от российских бомбежек в подвале, но сердце матери семейства не выдержало, и она умерла. Теперь ее маленький сын приносит ей на могилу продукты, пишет Обозреватель.
33-летняя няня частного детского садика в Буче Марина Наумец вместе с мужем и тремя детьми много дней жила в подвале многоквартирного дома на улице Водопроводной. Этот дом во время войны оказался в эпицентре обстрелов.
Женщина не справилась со стрессом на фоне военных действий и умерла в укрытии многоквартирного дома. Из-за трагедии осиротели трое детей – 13-летняя София, 10-летний Владимир и 6-летний Владислав. Похоронить ее удалось только спустя время. Могилу муж с соседями вырыл ей прямо во дворе дома и поставил ей самодельный крест. Теперь туда каждый день приходят ее дети.
Маленький Владислав не понимает, что произошло с его мамой, он думает, что она куда-то уехала.
"Он мне как-то сказал, что мама уехала куда-то очень далеко, на работу. "Ты можешь узнать, когда она вернется? Попроси ее, пусть быстрее приезжает". Мы с ним договорились, что когда встретимся, то я ему все расскажу", – рассказала соседка, которая знала погибшую.
Марина родилась в Луганской области, ее воспитанием занималась бабушка так как она была сиротой. Двое старших детей у нее от первого мужа, которого убили, когда дети еще были маленькими.
После того, как началась война на Донбассе она переехала в Бучу к своему брату.
Сейчас дети живут с отчимом, он же является родным отцом Владиславу. Семье помогают волонтеры и местные жители.
Военные преступления российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- Выяснилось, что в Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежали тела убитых людей, некоторым убитым было по 14 лет.
- Кроме того, военные РФ в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене. Также он отметил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления от захваченных населенных пунктов Киевской области.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.