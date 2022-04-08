В Буче маленький мальчик маме на могилу приносит еду. История известного фото

У Марины Наумец не выдержало сердце / Фото: Коллаж: Сегодня

В Буче семья скрывалась от российских бомбежек в подвале, но сердце матери семейства не выдержало, и она умерла. Теперь ее маленький сын приносит ей на могилу продукты, пишет Обозреватель.

33-летняя няня частного детского садика в Буче Марина Наумец вместе с мужем и тремя детьми много дней жила в подвале многоквартирного дома на улице Водопроводной. Этот дом во время войны оказался в эпицентре обстрелов.

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Женщина не справилась со стрессом на фоне военных действий и умерла в укрытии многоквартирного дома. Из-за трагедии осиротели трое детей – 13-летняя София, 10-летний Владимир и 6-летний Владислав. Похоронить ее удалось только спустя время. Могилу муж с соседями вырыл ей прямо во дворе дома и поставил ей самодельный крест. Теперь туда каждый день приходят ее дети.

Маленький Владислав не понимает, что произошло с его мамой, он думает, что она куда-то уехала.

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"Он мне как-то сказал, что мама уехала куда-то очень далеко, на работу. "Ты можешь узнать, когда она вернется? Попроси ее, пусть быстрее приезжает". Мы с ним договорились, что когда встретимся, то я ему все расскажу", – рассказала соседка, которая знала погибшую.

Марина родилась в Луганской области, ее воспитанием занималась бабушка так как она была сиротой. Двое старших детей у нее от первого мужа, которого убили, когда дети еще были маленькими.

После того, как началась война на Донбассе она переехала в Бучу к своему брату.

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Сейчас дети живут с отчимом, он же является родным отцом Владиславу. Семье помогают волонтеры и местные жители.

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