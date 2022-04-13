"Тікали і тягли з АЕС все": Монастирський показав фото залишеного окупантами Чорнобиля

Денис Монастирський розповів, як військові РФ тікали із Чорнобиля / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти хаотично тікали з Чорнобильської АЕС і забирали з собою награбоване радіоактивне майно – від посуду до запчастин.

Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і показав відповідні фото.

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"Спалена ворожа техніка, покинуті боєприпаси й речі окупантів на Чорнобильській АЕС – усе це свідчить про те, що вони не робили жодного "доброго жесту" і не відходили з Київщини зі своєї власної волі, як брешуть зараз їхні хазяї у Кремлі, а банально просто втікали. Причому російській військові, відступаючи, тягли з АЕС все – від посуду до запчастин і приладів. Тому і вони самі, і награбоване ними на станції, і їхня техніка є по суті пересувними джерелами випромінювання, які вражатимуть радіацією всіх довкола себе", – пише глава МВС.

Монастирський розповів, що, за розрахунками спеціалістів, тим, хто копав окопи в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік.

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

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/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

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/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

/ Фото: Facebook/Денис Монастирський

Він додав, що зараз колишня Чорнобильська АЕС – під охороною Національна гвардія України. Органи Нацполіції документують злочини окупантів, а рятувальники та піротехніки обстежують та розміновують територію.

Чорнобильська зона під окупацією