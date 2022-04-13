"Убегали и тащили с АЭС все": Монастырский показал фото оставленного оккупантами Чернобыля

Денис Монастырский рассказал, как военные РФ убегали из Чернобыля / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты хаотично бежали с Чернобыльской АЭС и забирали с собой награбленное радиоактивное имущество – от посуды до запчастей.
Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и показал соответствующие фото.
"Сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС – все это свидетельствует о том, что они не делали никакого "доброго жеста" и не отступали из Киевской области по своей воле, как врут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали. Причем российские военные, отступая, тащили с АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются по сути передвижными источниками излучения, которые будут поражать радиацией всех вокруг себя", – пишет глава МВД.
Монастырский рассказал, что по расчетам специалистов, тем, кто рыл окопы в Чернобыле, осталось жить максимум год.
Он добавил, что сейчас бывшая Чернобыльская АЭС – под охраной Национальной гвардии Украины. Органы Нацполиции документируют преступления оккупантов, а спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.
Чернобыльская зона под оккупацией
- Ранее сообщалось, что, убегая из Чернобыльской зоны, оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и многие другие предметы. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
- На Youtube появился ролик, что оставили после себя оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
- После себя оккупанты оставили бардак, сломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам работники атомной энергокомпании.
- Кроме того, оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию.