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"Убегали и тащили с АЭС все": Монастырский показал фото оставленного оккупантами Чернобыля

Павел Заяц
13 апреля, 11:44
Военным РФ, копавшим окопы в Чернобыле, осталось жить максимум год

Денис Монастырский рассказал, как военные РФ убегали из Чернобыля / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты хаотично бежали с Чернобыльской АЭС и забирали с собой награбленное радиоактивное имущество – от посуды до запчастей.

Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и показал соответствующие фото.

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"Сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС – все это свидетельствует о том, что они не делали никакого "доброго жеста" и не отступали из Киевской области по своей воле, как врут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали. Причем российские военные, отступая, тащили с АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются по сути передвижными источниками излучения, которые будут поражать радиацией всех вокруг себя", – пишет глава МВД.

Монастырский рассказал, что по расчетам специалистов, тем, кто рыл окопы в Чернобыле, осталось жить максимум год.

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

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/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

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/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

/ Фото: Facebook/Денис Монастырский

Он добавил, что сейчас бывшая Чернобыльская АЭС – под охраной Национальной гвардии Украины. Органы Нацполиции документируют преступления оккупантов, а спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.

Чернобыльская зона под оккупацией

  • Ранее сообщалось, что, убегая из Чернобыльской зоны, оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и многие другие предметы. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
  • На Youtube появился ролик, что оставили после себя оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
  • После себя оккупанты оставили бардак, сломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам работники атомной энергокомпании.
  • Кроме того, оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию.