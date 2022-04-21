Трагічне фото дитини з Бучі на могилі мами потрясло соцмережі

10-річний Вова залишився без мами / Фото: Колаж: Сьогодні
Фотожурналіст та головний фотограф Associated Press Еміліо Моренатті у Twitter опублікував фото з похорону хлопчика, чия мама загинула у Бучі .
Фотографії вразили користувачів соцмереж та вже набрали 2,6 тисячі ретвітів.
Моренатті повідомив, що мама дитини померла, коли вони більше місяця ховалися у холодному підвалі через російське вторгнення до міста.
"10-річний Вова на похороні своєї матері Марини на цвинтарі в Бучі. Мати Вови померла, коли вони більше місяця ховалися в холодному підвалі під час російської військової окупації", – написав він.
Користувачі соцмереж під постом фотографа висловлюють жаль і жахаються тому, що наробили російські окупанти.
Військові злочини російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- З'ясувалося, що у Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежали тіла вбитих людей, деяким з убитих було по 14 років.
- Крім того, військові РФ у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені. Також він зазначив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу від захоплених населених пунктів Київської області.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.