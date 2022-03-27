Тіла загиблих у драмтеатрі не можуть дістати з-під завалів – мер Маріуполя

Бойченко розповів про жертв авіаудару по драмтеатру / Фото: Колаж: Сьогодні
Унаслідок авіаудару по драмтеатру в Маріуполі загинуло понад 300 мирних жителів. Проте з-під завалів будівлі поки що не змогли витягнути тіла всіх жертв, оскільки в тому районі окупанти постійно ведуть обстріли.
Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.
"Сьогодні епіцентр боїв – це якраз центр міста. На жаль, з п'ятої доби триває дуже тяжкий обстріл. Саме центр і лівобережна частина Маріуполя — територія, де вже не один день триває й активна фаза вуличних боїв. Наші хлопці досить стійко тримають оборону", – сказав він.
Бойченко додав, що загинули три сотні людей, які на момент авіаудару обідали. Кількість загиблих підтвердив і свідок бомбардування драмтеатру.
Ситуація у Маріуполі
Нагадаємо, Маріуполь знаходиться в блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.
- Бойченко розповів, що вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що так їм не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли у повітря авіацію.
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його до заручників, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.