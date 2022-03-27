Тела погибших в драмтеатре не могут достать из-под завалов – мэр Мариуполя

Бойченко рассказал о жертвах авиаудара по драмтеатру / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло более 300 мирных жителей. Однако из-под завалов здания пока не смогли вытащить тела всех жертв, поскольку в том районе оккупанты постоянно ведут обстрелы.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.
"Сегодня эпицентр боев — это как раз центр города. К сожалению, с пятых суток продолжается очень тяжелый обстрел. Как-раз центр и левобережная часть Мариуполя — территория, где уже не один день продолжается и активная фаза уличных боев. Наши ребята достаточно стойко держат оборону", – сказал он.
Бойченко добавил, что погибли три сотни людей, которые в момент авиаудара обедали. Количество погибших подтвердил и свидетель бомбардировки драмтеатра.
Ситуация в Мариуполе
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.
- Бойченко рассказал, что все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
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