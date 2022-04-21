"Солдати гниють від ран, а люди голодують": командир морпіхів у Маріуполі попросив Німеччину про допомогу

Волина звернувся до влади Німеччини / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся до федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Волина попросив їх допомогти з організацією та проведенням евакуації з Маріуполя. Він закликав Німеччину виступити гарантом безпечного виходу із міста тисяч українських військових та мирних мешканців.

Звернення Волини опублікувало німецьке видання Bild.

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"Одного разу світ зупинив зло. Ви пам'ятаєте це краще, ніж будь-хто інший. Тепер зло повернулося. І у вас є можливість зайняти правильний бік історії і зупинити фашизм у зародковому стані, перш ніж він спалить усе навколо себе", – сказав командир морпіхів.

Волина додав, що записує звернення з міста в облозі, де немає води, їжі, ліків, опалення та електрики.

"Понад 100 тисяч людей голодують. У підвалах мої поранені солдати гниють від ран. Артилерія, літаки і навіть ВМС не перестають нас обстрілювати. Маріуполь ще можна врятувати! Світ має нарешті сказати "ніколи знову" і допомогти нам", – заявив Волина.

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Маріуполь ще можна врятувати

Захисники Маріуполя попросили через західних журналістів організувати евакуацію мирних жителів міста за посередництва третьої країни, оскільки Росії жодної довіри немає. Про це заявив командир 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина, звернувшись до журналістів американського телеканалу CNN.

За словами Сергія Волини, Росія продовжує постійні бомбардування Маріуполя, тому необхідна термінова евакуація українських військових та мирних жителів, які перебувають в оточенні у місті майже півтора місяця. При цьому українські захисники зазнають серйозних втрат.

"Ми просимо провести процедуру евакуації солдатів та громадян. Нам потрібна міжнародна підтримка. Тут, як і раніше, сотні мирних жителів. Ми не довіряємо росіянам, нам потрібні інші країни для гарантій. Маріуполь ще можна врятувати", – сказав командир.

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