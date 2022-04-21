З'явився знімок братської могили на 300 метрів, де ховають мешканців Маріуполя

Знайдено місце, куди окупанти звозять загиблих людей

Кількість загиблих жителів Маріуполя під час війни може досягти кількох тисяч / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

З'явилися супутникові знімки 300-метрової братської могили у Мангуші, куди, ймовірно, російські окупанти закопують громадян України, які загинули в Маріуполі. Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив на своєму телеграм-каналі, що у цьому селищі військові РФ влаштували масові поховання загиблих маріупольців.

Що відомо

Знімки отримала редакція "Радіо Свобода" та розмістила на своєму сайті.

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"Згідно з супутниковими знімками, вирита траншея тут з'явилася орієнтовно наприкінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною понад 300 метрів і, ймовірно, техніку, яка її риє. На свіжому супутниковому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею та розширена", – пише видання.

Андрющенко розповів журналістам, що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять до різних промзон міста, де є великі холодильні камери, а потім складають у пакети та вивозять до місць масових поховань.

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Обстановка у Маріуполі