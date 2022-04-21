"Солдаты гниют от ран, а люди голодают": командир морпехов в Мариуполе попросил Германию о помощи

Волына обратился к власти Германии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к федеральном президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу. Волына попросил их помочь с организацией и проведением эвакуации из Мариуполя. Он призвал Германию выступить гарантом безопасного выхода из города тысяч украинских военных и мирных жителей.

Обращение Волыны опубликовало немецкое издание Bild.

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"Однажды мир остановил зло. Вы помните это лучше, чем кто-либо другой. Теперь зло вернулось. И у вас есть возможность занять правильную сторону истории и остановить фашизм в зачаточном состоянии, прежде чем он сожжет все вокруг себя", — сказал командир морпехов.

Волына добавил, что записывает обращение из города в осаде, где нет воды, пищи, лекарств, отопления и электричества.

"Более 100 тысяч человек голодают. В подвалах мои раненые солдаты гниют от ран. Артиллерия, самолеты и даже ВМС не перестают нас обстреливать. Мариуполь еще можно спасти! Мир должен наконец сказать "никогда больше" и помочь нам", — заявил Волына.

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Мариуполь еще можно спасти

Защитники Мариуполя попросили через западных журналистов организовать эвакуацию мирных жителей города при посредничестве третьей страны, поскольку России никакого доверия нет. Об этом заявил командир 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына, обратившись к журналистам американского телеканала CNN.

По словам Сергея Волыны, Россия продолжает постоянные бомбардировки Мариуполя, поэтому необходима срочная эвакуация украинских военных и мирных жителей, находящихся в окружении в городе почти полтора месяца. При этом украинские защитники несут серьезные потери.

"Мы просим провести процедуру эвакуации солдат и граждан. Нам нужна международная поддержка. Здесь по-прежнему сотни мирных жителей. Мы не доверяем русским, нам нужны другие страны для гарантий. Мариуполь еще можно спасти", – сказал командир.

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