Російський мер випадково видав одразу дві "військові таємниці" про війну проти України

Леонід Фролов написав пост про загиблого уродженця Іркутська. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Іркутського району Російської Федерації Леонід Фролов написав пост про загибель в Україні уродженця Іркутська Валерія Березовського.

Про це повідомив у Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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Міф про "іхтамнєт"

Як повідомив Центр, Леонід Фролов, не розуміючи цього, "видав одразу дві "військові таємниці":

1. Вказав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було.

2. У лютому 2022 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що "вказує на заздалегідь сплановану військову операцію".

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Фото – Центр протидії дезінформації.

"Зазначена історія остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України". І підтверджує той факт, що як сепаратизм на Донбасі, так і військове вторгнення до України були цілеспрямованими, заздалегідь підготовленими спецопераціями Кремля, призначеними для подальшого знищення незалежної України", – заявили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не займалася і не займається розробкою біологічної зброї, про що стверджують у Кремлі.

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