Леонид Фролов написал пост о погибшем уроженце Иркутска. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Иркутского района Российской Федерации Леонид Фролов написал пост о гибели в Украине уроженца Иркутска Валерия Березовского.

Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Миф об "ихтамнет"

Как сообщил Центр, Леонид Фролов, не понимая этого, "выдал сразу две "военные тайны":

1. Указал, что погибший уже воевал в Украине по контракту 2014 года, когда российские войска "официально" на Донбассе не были.

2. В феврале 2022 года погибший отправился на границу с Украиной не на учебу, а в командировку, которая "указывает на заранее спланированную военную операцию".

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Фото – Центр противодействия дезинформации.

"Указанная история окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнет" и "гражданской войне на Востоке Украины". И подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, заранее подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины", – заявили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не занималась и не занимается разработкой биологического оружия, о чем утверждают в Кремле

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