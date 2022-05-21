Російські пропагандисти несподівано допомогли ЗСУ – подробиці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ знищили російську гармату "Півонія", яка зруйнувала Павлоградський міст і обстрілювала Сєвєродонецьк. Причому допомогли цьому російські пропагандисти. Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він уточнив, що це вдалося завдяки відео російських пропагандистів, за допомогою якого вдалося скоригувати вогонь.

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"Дякую російським пропагандистам за наведення. Вихвалялися, а тепер і в пакети зібрати нічого. Так буде з кожним! Слава ЗСУ!" – написав Гайдай.

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Ситуація 21 травня

Українські військові двічі за останню добу зупиняли спроби російських окупантів форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області, підірвавши два понтонні мости біля Білогорівки.

Як зазначається, на супутниковому знімку, отриманому за допомогою розвідувальної компанії BlackSky, видно російський понтонний міст, що перетинає річку 10 травня, незабаром після того, як українська артилерія обстріляла околиці.

Армія Російської Федерації продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах. Вдень 21 травня у Миколаївській області російські окупанти знищили базу будівельної компанії та заправну станцію. Удар по будівельній компанії виявився повторним.

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Також окупанти ракетами обстрілюють Рівненську та Вінницьку області. Сьогодні українські військові збили ворожу ракету поблизу міста Немирів.

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