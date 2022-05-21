Аваков показав свій постраждалий від обстрілів будинок у Харкові

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков побував у Харкові, який майже три місяці бомбила армія Російської Федерації та по якому продовжує завдавати ударів. Колишній міністр побачив, у якому стані знаходиться його будинок та офіс, а також привіз допомогу місцевим військовим.
Про це Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Що відомо
"Був у Харкові. Ходив, дивився, розмірковував, говорив.. слухав відлуння забутої вже в Києві канонади та вибухів. скажу. Нехай і розбиті наші будинки – ми вистоємо – відбудуємо та відновимо Харків, всю Україну! Ми заряджені! ", – написав Аваков.
Також Аваков виклав фото із бізнесменом Всеволодом Кожем'яко, який зараз воює за Україну. На знімку можна побачити, як постраждав будинок колишнього чиновника.
Обстановка у Харкові
- Вночі 20 травня російські окупанти знову обстрілювали Харків . У місті пролунало кілька вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.
- У ніч проти 18 травня російські окупанти відкрили вогонь по Київському району Харкова. Внаслідок цього було пошкоджено адміністративну будову ДСНС України.
- У Харкові російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні національний центр генетичних ресурсів рослин .
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нинішні ракетні обстріли – своєрідна спроба компенсації російської армії за провали на сході та півдні.