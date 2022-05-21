Российские пропагандисты неожиданно помогли ВСУ — подробности

Российские пропагандисты выдали расположение своей техники / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ уничтожили российскую пушку "Пион", которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Причем помогли в этом российские пропагандисты. Об этом рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он уточнил, что удалось это благодаря видео российских пропагандистов, с помощью которого удалось скорректировать огонь.

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"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым! Слава ВСУ!" – написал Гайдай.

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Ситуация 21 мая

Украинские военные дважды за последние сутки останавливали попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки.

Как отмечается, на спутниковом снимке, полученном с помощью разведывательной компании BlackSky, виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла окрестности.

Армия Российской Федерации продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам. Днем 21 мая в Николаевской области российские оккупанты уничтожили базу строительной компании и заправочную станцию. Удар по строительной компании оказался повторным.

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Также оккупанты ракетами обстреливают Ровенскую и Винницкую области. Сегодня украинские военные сбили вражескую ракету вблизи г. Немиров.

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