Росія може вдарити по Одесі з акваторії Чорного моря – ОВА

Війська РФ проводять повітряну розвідку, щоб завдати чергового удару по територіях України / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська продовжують активно проводити повітряну розвідку, на даний момент вони зменшили авіаційну роботу в нашому небі, але зберігається загроза завдання артилерійських та ракетних ударів з боку акваторії Чорного моря.
Про це в Telegram-каналі повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Йдеться і про Одеське узбережжя та інші регіони нашої держави. Наші сили оборони робота на відмінно. Тому не турбуємося, а точніше не панікуємо, а виконуємо всі алгоритми, пов'язані з сигналами військової тривоги. Будьте уважними тому, що ворог по всій країні активізує діяльність ДРГ", – сказав він.
Ситуація в Одесі
- У ніч проти 26 березня армія РФ спробувала здійснити висадку десанту на одеському узбережжі . Ця спроба була зірвана армією України та підрозділами Територіальної оборони Одеської області.
- 23 березня на одеському напрямку російські окупанти зазнали втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ, який збирався штурмувати Одесу.
- Протиповітряна оборона України постійно збиває російські дрони, які намагаються розвідувати Одесу. І навіть вдається збивати крилаті ракети.
- 22 березня ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, що планували штурм Одеси.
- 21 березня захисникам перлини біля моря вдалося підбити російський військовий корабель , який вів обстріл міста.
- 15 березня російські військові кораблі обстріляли населені пункти на Одещині . Відомо, що дві особи отримали поранення.
- За даними Міністерства оборони Великобританії, Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.
- Також повідомлялося, що під Одесою 600 російських морських піхотинців збунтувалися і не вийшли із судна.