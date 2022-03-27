Розтрощені техніка, автобуси та будівлі: який зараз Маріуполь (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Маріупольська міська рада показала, який наразі має вигляд місто. На фото видно розтрощену техніку, зруйновані та обгорілі будівлі.

Фото міськрада опублікувала в Telegram.

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"Ще декілька фотографій Маріуполя, від яких завмирає серце", – написали в міськраді.

Фото – Маріупольська міська рада.

Ситуація в Україні 27 березня

Окупанти насильно вивозять мирних громадян вглиб окупованих територій чи в Росію. Такими методами загарбники вивезли орієнтовно 40 тисяч українців.

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За вчорашню добу, 26 березня, діти постраждали у Київській та Запорізькій областях. Також військові РФ повністю зруйнували 74 навчальні заклади.

У Харківській області у боях з російськими окупантами загинув командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгій Тарасенко.

Російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, у Попасній з міномета вони розстріляли свої ж позиції.

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Загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть в Росію.

ЗСУ звільнили два населені пункти в Запорізькій області – села Полтавку та Малинівку.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в Маріуполі не можуть поховати загиблих місцевих жителів на цвинтарі через постійні обстріли з боку окупантів. У місті роблять братські могили, деяких жертв ховали навіть у дворах.

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