Путін дав термін російським окупантам до 10 травня – перехоплення розмови

Оприлюднено перехоплення телефонної розмови російського окупанта із дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське керівництво своїм військовим поставило завдання до 10 травня захопити намічені ними території, і якщо ж у цей термін вони не впишуться, тоді вже їх рівняти із землею. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові російського солдата із сім'єю, повідомляє ГУР Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

Мобілізований російський окупант у телефонній розмові зі своєю дружиною повідомив, що військове керівництво поставило їм певні терміни виконання завдань в Україні.

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"Путін сказав, якщо до 10 травня їх... не зробимо, то все із землею рівняти. Рубіжне ще намагаємося "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею порівнюємо. Не будемо намагатися. Наші контрактники ні х... просунутися не можуть. Засіли так ( ЗСУ), що кожен день з танків і з усієї х…, а їм по х… Наших стріляють щодня", – розповів він.

Також він зазначив, що до них приходили інші військові та казали, що на 17 травня збираються вже їхати додому.

Перехоплення розмов російських військових