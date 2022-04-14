Путин дал срок российским оккупантам до 10 мая – перехват разговора

Обнародован перехват российского оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские руководство своим военным поставило задачу до 10 мая захватить намеченные ими территории, и если же в этот срок они впишутся, то тогда уже ровнять с землей. Об этом идет речь в перехваченном телефонном разговоре российского солдата с семьей, сообщает ГУР Минобороны Украины на своей странице в Facebook.
Мобилизованный российский оккупант в телефонном разговоре со своей женой сообщил ей, что военное руководство поставило им определенные сроки выполнения задач в Украине.
"Путин сказал, если до 10 мая них… не сделаем, то все с землей равнять. Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засели так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день", – рассказал он.
Также он отметил, что к ним приходили другие военные и говорили, что на 17 мая собираются уже ехать домой.
Перехваты разговоров российских военных
- 3 апреля СБУ перехватила разговор русского солдата со своей сестрой, в котором он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Кроме того, военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Российский солдат раскрыл причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Кроме того, стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты – на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор русского солдата со своей сестрой, в котором он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных Сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, второй удается пройти.