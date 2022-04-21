Під Маріуполем знайшли 30-метрову братську могилу окупантів

Під Маріуполем виявлено братські могили / Фото: Колаж: Сьогодні

У селище Мангуш, яке лежить за 15 кілометрів від Маріуполя, російські військові звозять тіла своїх загиблих і риють для них 30-метрові могили. Про це в ефірі телемарафону "UAразом" розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко

"Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша вони (росіяни) викопали 30-метрові братські могили і вантажівками привозять тіла, які намагаються приховати там", – сказав він.

Ситуація в Маріуполі