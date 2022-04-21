Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу оккупантов

Под Мариуполем обнаружены братские могилы / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселок Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя, российские военные свозят тела своих погибших и роют для них 30-метровые могилы. Об этом в эфире телемарафона "UAразом" рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Наши местные рассказали, что сегодня возле Мангуша они (россияне) вырыли 30-метровые братские могилы и грузовиками привозят тела, которые пытаются скрыть там", — сказал он.

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