Палкий привіт від героїчних захисників! У Маріуполі окупанти підірвались на ММК їм. Ілліча

Окупанти потрапили на уловку українських захисників. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
У суботу, 9 липня, у захопленому Маріуполі пролунав вибух, який почули всі жителі міста. Це сталося о 5:56 ранку в районі ММК ім. Ілліча. Здригнулися центр, житлові мікрорайони 17, 23 і навіть Сартана.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона", – розповів він.
Андрющенко зазначив, що Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть у такий спосіб.
"Багато хто чув літак перед вибухом, але це скоріш вже форма ПТСРу маріупольців", – додав радник мера.
Ситуація у Маріуполі
- Російські окупанти захопили в Маріуполі два іноземні судна – ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське Blue Star. Загарбники заявили, що тепер це "державна власність".
- Також повідомляли, що Росія перетворила Маріуполь на гетто, де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.
- Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому докладно розповідали, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.
- Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на брухт.
- Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх утримують фактично у концтаборних умовах.
- У Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб відбувся "референдум".
Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у захопленому Маріуполі. Місцевим жителям доведеться або замерзати, або виїжджати.