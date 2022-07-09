Партизани Херсона попередили колаборантів про "небезпеку українських ночей" (фото)

Партизани зробили попередження зрадникам / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсоні партизани поширюють агітаційні матеріали на вулицях міста для зрадників України, цього разу попередження були адресовані колаборантам. Про це повідомляє сайт Сил спецоперацій ЗСУ "Спротив" .
Такі листівки дуже добре посилюють емоційну напругу колаборантів після того, як деяких з їхніх колег вже ліквідували.
Партизанський рух
- У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.
- Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів.
- У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.
- Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом.
- У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів, там українськими партизанами було знищено один з військових вантажів окупанта.
Ситуація з колаборантами
- У березні Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності. Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143) та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144) .
- У Київській області судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі
- Крім того, ми повідомляли про те, що депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто, показавши незахищений шлях, розповів Максим Стрельников.
- Зазначимо, що громадянам України, які співпрацюють з російськими окупантами, загрожує кримінальна відповідальність аж до довічного позбавлення волі.