Партизани Херсона попередили колаборантів про "небезпеку українських ночей" (фото)

Партизани зробили попередження зрадникам / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні партизани поширюють агітаційні матеріали на вулицях міста для зрадників України, цього разу попередження були адресовані колаборантам. Про це повідомляє сайт Сил спецоперацій ЗСУ "Спротив" .

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Такі листівки дуже добре посилюють емоційну напругу колаборантів після того, як деяких з їхніх колег вже ліквідували.

Партизанський рух

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.

Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів.

У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.

Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом.

У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів, там українськими партизанами було знищено один з військових вантажів окупанта.

Ситуація з колаборантами