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Партизани Херсона попередили колаборантів про "небезпеку українських ночей" (фото)

Наталія Магдик
9 липня, 15:21
Зрадників попередили про наслідки їхньої злочинної діяльності

Партизани зробили попередження зрадникам / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні партизани поширюють агітаційні матеріали на вулицях міста для зрадників України, цього разу попередження були адресовані колаборантам. Про це повідомляє сайт Сил спецоперацій ЗСУ "Спротив" .

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Такі листівки дуже добре посилюють емоційну напругу колаборантів після того, як деяких з їхніх колег вже ліквідували.

Партизанський рух

  • У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.

Ситуація з колаборантами