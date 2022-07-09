Партизаны Херсона предупредили коллаборантов об "опасности украинских ночей" (фото)

Партизаны сделали предупреждение предателям / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне партизаны распространяют агитационные материалы на улицах города, на для предателей Украины, на этот раз предупреждения были адресованы коллаборантам. Об этом сообщает сайт Сил Спецопераций ВСУ "Спротив".
Такие листовки очень хорошо усиливают эмоциональное напряжение коллаборантов после того, как некоторых из их коллег уже ликвидировали.
Партизанское движение
- В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне Дня России зарезали российского спасателя.
- Украинские партизаны уничтожили российских солдат в их собственном тылу. В оккупированных Россией городах они убили более 100 российских солдат.
- Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.
- Партизаны Украины рассказали, как эффективно "крошить" врага за городом.
- В захваченном Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов, там украинскими партизанами был уничтожен один из военных грузов оккупанта.
Ситуация с коллаборантами
- В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143) и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).
- В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.
- Кроме того, мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.
- Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.