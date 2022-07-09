Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение в Украину

Партизаны Херсона предупредили коллаборантов об "опасности украинских ночей" (фото)

Наталья Магдык
9 июля, 15:21
Предателей предупредили о последствиях их преступной деятельности

Партизаны сделали предупреждение предателям / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне партизаны распространяют агитационные материалы на улицах города, на для предателей Украины, на этот раз предупреждения были адресованы коллаборантам. Об этом сообщает сайт Сил Спецопераций ВСУ "Спротив".

Реклама

Такие листовки очень хорошо усиливают эмоциональное напряжение коллаборантов после того, как некоторых из их коллег уже ликвидировали.

Партизанское движение

  • Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.

Ситуация с коллаборантами

  • В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143) и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).
  • В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
  • В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.
  • Кроме того, мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.
  • Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.