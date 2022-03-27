Відмовилися надавати медичну допомогу та кинули: "свої" залишили вмирати полоненого окупанта

Полонений окупант розповів, як його кинули. Фото: колаж "Сьогодні"

22-річного пораненого російського окупанта, як і багатьох його колег, командири покинули на полі бою під Рубіжним у Луганській області вмирати.

Про це повідомляє СБУ.

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"Окупанти кидають своїх! Цю аксіому, зрозумілу українцям, ще раз підтвердив полонений загарбник", – йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що військовому РФ пощастило – він залишився живим, а не поїхав до рідних у чорному мішку з написом "груз 200".

"Наразі СБУ проводить з російським загарбником відповідні слідчі дії. І він відповість за все, що зробив!" – підсумували у відомстві.

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На відео окупант розповідає, як його кинули його командири, на прохання про допомогу, йому нічого не відповіли й втекли, залишивши самого.

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