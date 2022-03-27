У Маріуполі від обстрілів загинули тисячі людей – їх ховали прямо у дворах

У Маріуполі не можуть поховати загиблих місцевих жителів на цвинтарі через постійні обстріли з боку окупантів. У місті роблять братські могили, деякі жертви ховали навіть у дворах будинків.
Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.
"На жаль, по-іншому (ховати, – Ред.) не виходило. Обстріл не припинявся. І був єдиний цвинтар, до якого ми могли під'їхати під бомбами і під авіацією... В останні дні, коли завдавалися ті принизливі удари, ми ховали людей навіть у дворах", – сказав голова міста.
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Бойченко додав, що комунальні служби працювали на всю потужність, наскільки це було можливо в таких умовах.
Остання інформація про кількість загиблих мирних жителів була 13 березня – тоді жертв нарахували 2187. Проте мер наголосив, що зараз ця цифра є значно більшою, "це тисячі людей".
"90% житлового фонду так чи інакше постраждало. Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", – додав мер.
Ситуація у Маріуполі
Нагадаємо, Маріуполь знаходиться у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.
- Бойченко розповів, що вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що так їм не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли у повітря авіацію.
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.