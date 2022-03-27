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У Маріуполі від обстрілів загинули тисячі людей – їх ховали прямо у дворах

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27 березня, 13:15
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Через постійні обстріли рідні загиблих не можуть дістатися кладовища, щоб їх поховати – могили робили навіть між будинками
Жертв окупантів ховають у братських могилах
Жертв окупантів ховають у братських могилах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі не можуть поховати загиблих місцевих жителів на цвинтарі через постійні обстріли з боку окупантів. У місті роблять братські могили, деякі жертви ховали навіть у дворах будинків.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"На жаль, по-іншому (ховати, – Ред.) не виходило. Обстріл не припинявся. І був єдиний цвинтар, до якого ми могли під'їхати під бомбами і під авіацією... В останні дні, коли завдавалися ті принизливі удари, ми ховали людей навіть у дворах", – сказав голова міста.

Бойченко додав, що комунальні служби працювали на всю потужність, наскільки це було можливо в таких умовах.

Остання інформація про кількість загиблих мирних жителів була 13 березня – тоді жертв нарахували 2187. Проте мер наголосив, що зараз ця цифра є значно більшою, "це тисячі людей".

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"90% житлового фонду так чи інакше постраждало. Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", – додав мер.

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь знаходиться у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.

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