Отказались оказывать медпомощь и бросили: "свои" оставили умирать пленного оккупанта

Пленный оккупант рассказал, как его кинули. Фото: коллаж "Сегодня"

22-летнего раненого российского оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области умирать.

Об этом сообщает СБУ.

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"Оккупанты бросают своих! Эту аксиому, понятную украинцам, еще раз подтвердил пленный захватчик", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что военному РФ повезло – он остался жив, а не поехал к родным в черном мешке с надписью "груз 200".

"В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком соответствующие следственные действия. И он ответит за все, что сделал!" – подытожили в ведомстве.

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На видео оккупант рассказывает, как его кинули его командиры, на просьбу о помощи, ему ничего не ответили и сбежали, оставив одного.

Война в Украине