Отказались оказывать медпомощь и бросили: "свои" оставили умирать пленного оккупанта

Пленный оккупант рассказал, как его кинули. Фото: коллаж "Сегодня"
22-летнего раненого российского оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области умирать.
Об этом сообщает СБУ.
"Оккупанты бросают своих! Эту аксиому, понятную украинцам, еще раз подтвердил пленный захватчик", – говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что военному РФ повезло – он остался жив, а не поехал к родным в черном мешке с надписью "груз 200".
"В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком соответствующие следственные действия. И он ответит за все, что сделал!" – подытожили в ведомстве.
На видео оккупант рассказывает, как его кинули его командиры, на просьбу о помощи, ему ничего не ответили и сбежали, оставив одного.
Война в Украине
- В Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе делают братские могилы, некоторые жертвы хоронили даже во дворах домов.
- От российских оккупантов освобождено село Гусаровка Балаклейского района, что недалеко от города Изюма. Российские военные понесли огромные потери как личного состава так и техники.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ.