Окупанти шоковані забезпеченням "свіжих" солдатів і заздрять захисникам України – перехоплення СБУ

Окупанти заздрять ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти шоковані тим, що весь світ підтримує Україну та надає нашій країні зброю. Це різко контрастує з "підкріпленням" загарбників. Оскільки їм везуть молодих солдатів, які навіть бронежилетів не мають.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

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"Америкоси притягли підкріплення їм, зброю. Там Америка і весь світ, нах*й! Все туди ху*рять, зрозумів, підкріплення їм, бл*дь! Усі проти Росії", – каже один окупант іншому.

Він додає, що розмовляв з колегою, що займається поповненням для їхньої армії.

"Пиз*єць, каже, братан, пиз*єць. Молодняк, каже, довбо**би їдуть. Я взагалі в ах*ї. Заїхали туди, а вони без броників, без ніх*я. Пішли до магазину пиво купувати..." – бідкається окупант.

"Тож поки "найСИНІша армія світу" купує пиво, ми освоюємо новітню зброю, щоб захистити свою державу!" – наголосили в СБУ.

Окупанти діляться лайфхаком, щоб не стати "гарматним м'ясом" – перехоплення

Російські окупанти не хочуть воювати в Україні. Вони продовжують стріляти собі в ноги, щоб живими повернутися додому. Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфхаком виживання" один з одним. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх у саме пекло.

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"Оточують… Все важче і важче щодня", – каже окупант своєму товаришеві і скаржиться, що немає жодного підкріплення.

"Та ви там цей… Підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги прострельте", – радить друг.

Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.

"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте часу – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно! СБУ підтримує!" – наголосили у відомстві.

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