Окупанти вдарили ракетами по Харківській області (фото)

У місті Мерефа пожежа після удару/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти завдали удару по місту Мерефа Харківської області. Нині там серйозна пожежа.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

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"Жителі міста Мерефа під Харковом повідомляють про ракетний удар", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналах публікують фото, на яких видно, що у місті пожежа.

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