Оккупанты ударили ракетами по Харьковской области (фото)

В городе Мерефа пожар после удара/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли удар по городу Мерефа Харьковской области. Сейчас там серьезный пожар.

Об этом сообщает "Суспільне Харків".

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"Жители города Мерефа под Харьковом сообщают о ракетном ударе", — говорится в сообщении.

В Telegram-каналах публикуют фото, на которых видно, что в городе пожар.

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