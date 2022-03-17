Окупанти продовжують наступальну операцію — ЗСУ

Війна продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні минула 21 доба війни, яку розв'язала Росія. Противник продовжує наступальну операцію проти нашої держави.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

Станом на 16 березня ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, завдання ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройними силами Російської Федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь.

На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно залучити резерви.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси. Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має.

У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних Сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла. Корабельний склад чорноморського флоту Російської Федерації продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Ситуація минулого дня

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