Обстріл Дніпропетровщини з "Ураганів" та авіаудари по Лисичанську: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео)

Окупанти здійснюють обстріли цивільної та військової інфраструктури. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 24 червня російські окупанти знову обстріляли Миколаївську область. Водночас складна ситуація в Луганській області – інфраструктура Сєвєродонецьку вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про обстріли в областях України.

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Харківська область

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева, а також активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Донецька область

Також Генштаб повідомив, що противник обстрілював українські війська з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Водночас на Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

Миколаївська область

Вранці 24 червня в Миколаєві пролунало кілька гучних вибухів. Про це повідомляють Telegram-канали. За інформацією соцмереж, всього пролунало чотири вибухи.

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Напередодні голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім у своєму Telegram написав, що в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Дніпропетровська область

Як зазначив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ніч з 23 на 24 червня минула з тривогами та обстрілами:

"Ворог знову ударив по Криворізькому району – з "Ураганів". Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали".

Водночас у Широківській громаді є руйнування.

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Сумська область

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

Луганська область

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у Telegram, що Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Також із всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці.

"У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", – розповів він.

Крім цього, за його словами, Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють практично кожного дня протягом чотирьох місяців – інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Чернігівська область

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що вночі знову були обстріли:

біля Сеньківки – 5 вибухів (попередньо з міномета), в районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку Нові Юрковичі (РФ) – Гірськ;

Семенівська громада – 20 вибухів із міномета в районі села Янжулівка.

Запорізька область

Своєю чергою керівник Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив у Telegram, що вибухи, які було чути вночі, – це обстріл російськими окупантами території передмістя з реактивних систем залпового вогню.

"Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті "прильотів" не було. Зберігайте спокій, бережіть себе!" – написав він.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня:

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що після того, як Європейський Союз надав Україні кандидатство в ЄС, окупанти почали обстрілювати Харків.