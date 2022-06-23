Обстріл Чугуєва та шість ударів по Дніпропетровській області: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні українські міста

Обстріл міст України. Фото: колаж "Сьогодні"

На ранок 23 червня ворог знову обстріляв Дніпропетровську область, є поранені. Також Харків знову зазнав потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про воєнні події у деяких областях.

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Дніпропетровська область

Вночі російські війська обстріляли житлові квартали Криворізького району Дніпропетровської області. В Апостоловому поранено двох людей, місто частково залишилося без світла та води. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації області Валентин Резніченко.

"Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. В Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води. На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів", – написав він.

Луганська область

Армія РФ захопила ще два населені пункти: окуповані Лоскутівка та Рай-Олександрівка. ЗСУ продовжують стримувати росіян біля Сєвєродонецька та Сиротиного, а також відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам'янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів — по Гірському.

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За словами голови ОВА, окупанти держави-терориста знищують промисловість у Сєвєродонецьку. Вогнем уражені території цегельного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю другої прохідної "Азоту".

"Російська армія "звільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", – підкреслив Гайдай.

Кілька разів минулої доби, 22 червня, росіяни обстріляли Лисичанськ. Зафіксовано руйнування в одній школі міста. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє мирних жителів. Днями було виявлено тіло чоловіка без ознак життя з пораненнями, отриманими під час обстрілу.

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Сумська область

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог продовжує обстріл підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області. На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог тримає до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітрянодесантних військ. Удосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Харківська область

З настанням темного часу доби Харків знову зазнав потужних обстрілів окупантів. Ближче до півночі 22 червня місцеві жителі повідомили про потужні вибухи. Інформації про руйнування та потерпілих поки що немає.

Вранці 23 червня російські окупанти обстріляли Чугуїв. Попередньо відомо про одного травмованого. Обстріл було вчинено близько 7-ї ранку, повідомила Суспільному мер Галина Мінаєва.

"Обстріл приватних будинків. Є поранені, інформація уточнюється. Зараз є інформація, що одна людина поранена. Прилетіло неподалік нашого комунального підприємства, там будинок горить, після цього будинку ще немає інформації", – розповіла Мінаєва.

Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила сімома ракетами по Миколаєву.

Також нагадаємо, окупанти вдарили по пляжу на Донбасі касетними снарядами, поранені діти.