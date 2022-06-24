Окупанти обстрілюють Запорізьку область з РСЗВ, пошкоджено об'єкти інфраструктури

На місці працюють представники ДСНС

Загарбники відкрили вогонь з РСЗВ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Загарбники потужно атакують Запорізьку область.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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"Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру", — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

В обласному центрі "прильотів" не зафіксовано. Станом на 1:50 в області лунає повітряна тривога.

Обстріл Харківщини

Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Про це повідомили в Харківській ОВА.

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"У місті Чугуїв є 6 поранених, з яких двоє дітей – 6 і 9 років. У селі Велика Бабка Чугуївського району 1 особа отримала поранення. У Золочеві Богодухівського району також поранено 1 цивільного", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє жителів села Андріївка Ізюмського району. Двоє людей загинули в Балаклії Ізюмського району.

"Жителів Харкова та області закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях!", – зазначили в ОВА.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти розгромили братську могилу захисників Миколаєва. Також ми писали, що загарбники вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни.