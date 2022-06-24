Обстрел Днепропетровской области из "Ураганов" и авиаудары по Лисичанску: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

Оккупанты совершают обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 24 июня российские оккупанты снова обстреляли Николаевскую область. В то же время сложная ситуация в Луганской области – инфраструктура Северодонецка полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Сайт "Сегодня" собрал информацию об обстрелах в областях Украины.

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Харьковская область

По информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева, а также активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Донецкая область

Также Генштаб сообщил, что противник обстреливал украинские войска из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. В то же время на Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

Николаевская область

Утром 24 июня в Николаеве раздалось несколько громких взрывов. Об этом сообщают Telegram-каналы. По информации соцсетей, всего раздалось четыре взрыва.

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Накануне глава ОВА Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram написал, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Как отметил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ночь с 23 на 24 июня прошла с тревогами и обстрелами:

"Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум громадам – Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали".

В то же время в Широковской громаде есть разрушения.

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Сумская область

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

Луганская область

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в Telegram, что Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Также из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке.

"В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села".

Кроме этого, по его словам, Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев – инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Черниговская область

Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью снова были обстрелы:

возле Сеньковки – 5 взрывов (предварительно из миномета), в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хреновка-Горск-Сеньковка, в направлении Новые Юрковичи (РФ) – Горск;

Семеновская громада – 20 взрывов из миномета в районе села Янжуловка.

Запорожская область

В свою очередь руководитель Запорожской ОВА Александр Старух отметил в Telegram, что взрывы, которые были слышны ночью, – это обстрел российскими оккупантами территории пригорода из реактивных систем залпового огня

"Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. В самом городе "прилетов" не было. Сохраняйте спокойствие, берегите себя!" – написал он.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня:

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как Европейский Союз предоставил Украине кандидатство в ЕС, оккупанты начали обстреливать Харьков.