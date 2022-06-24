Николаев сотрясают взрывы: сообщают о серии "прилетов" (фото, видео)

Оккупанты продолжают массированные обстрелы украинских городов

Утро в Николаеве началось со взрывов / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 24 июня в Николаеве прогремело несколько громких взрывов. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По информации соцсетей, всего прозвучало четыре взрыва.

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Накануне глава ОВА Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram написал, что в регионе объявлена воздушная тревога.

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После взрывов воздушная тревога была объявлена по всей области. Подробности "прилетов" уточняются.

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