Николаев сотрясают взрывы: сообщают о серии "прилетов" (фото, видео)

Утром 24 июня в Николаеве прогремело несколько громких взрывов. Об этом сообщают Telegram-каналы.
По информации соцсетей, всего прозвучало четыре взрыва.
Накануне глава ОВА Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram написал, что в регионе объявлена воздушная тревога.
После взрывов воздушная тревога была объявлена по всей области. Подробности "прилетов" уточняются.
121 день войны в Украине, что происходит
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- В России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину. Также сообщалось, что враг обстреливал Харьковскую область, в результате чего есть погибшие и раненые.