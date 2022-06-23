Оккупанты поздравили Украину громкими взрывами в Харькове

Захватчикам не сломать нашу страну своими обстрелами

Оккупанты открыли огонь по Харькове/Фото: коллаж: "Сегодня"

После того как Европейский Союз предоставил Украине кандидатство в ЕС, оккупанты начали можно обстреливать Харьков.

Об этом пишут в Telegram-каналах.

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Подробности

"Харьковчане сообщают о взрывах", — говорится в сообщении "Суспільне Харків".

Источники в Telegram сообщают, что обстрелы нашей страны ведутся с территории Белгородской области России.

Информации о том, куда стреляют и есть ли пострадавшие или погибшие пока нет.

Оккупантам — приготовится!

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина "за эти мощные инструменты".

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"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал Резников в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты разгромили братскую могилу защитников Николаева. Также мы писали, что захватчики придумали новый лайфхак, чтобы сбежать с войны.