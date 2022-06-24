Миколаїв трясуть вибухи: повідомляють про серію "прильотів" (фото, відео)

Вранці 24 червня у Миколаєві пролунало кілька гучних вибухів. Про це повідомляють Telegram-канали .
За інформацією соцмереж, всього пролунало чотири вибухи.
Напередодні голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім у своєму Telegram написав, що в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Після вибухів повітряну тривогу було оголошено по всій області. Подробиці "прильотів" уточнюються.
121 день війни в Україні, що відбувається
- Інститут вивчення слідування війни зазначає, що штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні, найближчим часом наступ російських військ значно знизиться .
- ЗСУ на півдні країни знищили понад 40 російських окупантів. Крім того, наші захисники "мінусували" техніку загарбників.
- Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт РФ Ка-52 "Алігатор". Його вартість – 16 мільйонів доларів.
- Російські окупанти продовжують обстрілювати Україною. Загарбники потужно атакують Запорізьку область.
- У Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові . Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну. Також повідомлялося, що ворог обстрілював Харківську область, внаслідок чого є загиблі та поранені.