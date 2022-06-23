Окупанти привітали Україну гучними вибухами у Харкові

Загарбникам не зламати нашу країну своїми обстрілами

Окупанти відкрили вогонь по Харкові/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після того, як Європейський Союз надав Україні кандидатство в ЄС, окупанти почали обстрілювати Харків.

Про це пишуть у Telegram-каналах.

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Подробиці

"Харків'яни повідомляють про вибухи", — йдеться у повідомленні "Суспільне Харків".

Джерела в Telegram повідомляють, Що обстріли нашої країни ведуться з території Білгородської області Росії.

Інформації про те, куди стріляють і чи є постраждалі або загиблі поки немає.

Окупантам – приготуватися!

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він подякував голові Пентагону Ллойду Остіну "за ці потужні інструменти".

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"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", — написав Резніков у Twitter.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти розгромили братську могилу захисників Миколаєва. Також ми писали, що загарбники вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни.