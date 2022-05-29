"Нічники не працюють, ні в кого!" – перехоплення визнання окупанта

Матеріали перехоплення російських окупантів опублікували СБУ. Колаж "Сьогодні"
Незважаючи на важкі бої, які веде армія України на Донбасі , українським захисникам вдається досягати успіхів та сіяти паніку у таборі ворога.
Про це свідчить черговий перехоплення переговорів окупантів, опублікований у Telegram-каналі Pravda Gerashchenko.
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"А че, а де все?"
– 300-ті, 200-ті…
– А вирватись не можна? У танк сісти і вночі еб*ть до своїх?
– У нас цей… Нічника немає! Нічники не працюють, ні в кого!", – бідкається окупант у телефонній розмові.
У перехопленні окупанти скаржаться на відмову особового складу воювати
На Харківському напрямку, де ворог продовжує бомбардування населених пунктів , У російських загарбників почалися масові бунти та їх відправляють "на підвал"
Обстановка на фронті
- Російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області . Вулицями міста вже ходять озброєні військові РФ. Також загарбники перевіряють місцевих мешканців.
- 24 травня війна на Донбасі перейшла у більш активну фазу . Російські окупанти посилили інтенсивність бойових дій Сході України. Найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.
- На день раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.
- Тим часом перейшли до наступу українські партизани. Вони обіцяють знищувати окупантів, як раніше підпільники знищували нацистів. У різних тимчасово окупованих містах України з'явилися листівки із погрозами рашистам.