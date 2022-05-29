"Ночники не работают, ни у кого!" – перехват признания оккупанта

Материалы перехвата российских оккупантов опубликовала СБУ. Коллаж "Сегодня"
Несмотря на тяжелые бои, которые ведет армия Украины на Донбассе, украинским защитникам удается добиваться успехов и сеять панику в стане врага.
Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров оккупантов, опубликованный в Telegram-каналеPravda Gerashchenko.
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"А че, а где все?
– 300-е, 200-е…
– А вырваться нельзя? В танк сесть и ночью еб*ть к своим?
– У нас этот… Ночника нет! Ночники не работают, ни у кого!", – жалуется оккупант в телефонном разговоре.
В перехвате оккупанты жалуются на отказ личного состава воевать
На Харьковском направлении, где враг продолжает бомбардировку населенных пунктов, у российских захватчиков начались массовые бунты и их отправляют "на подвал".
Обстановка на фронте
- Российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области. По улицам города уже ходят вооруженные военные РФ. Также захватчики проверяют местных жителей.
- 24 мая война на Донбассе перешла в более активную фазу. Российские оккупанты усилили интенсивность боевых действий на востоке Украины. Наибольшая активность боевых действий отмечается неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.
- Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.
- Тем временем перешли в наступление украинские партизаны. Они обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. В разных временно оккупированных городах Украины появились открытки с угрозами рашистам.