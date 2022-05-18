Кадиров особисто стежить за своїми бойовиками в Маріуполі – британська розвідка

Росія широко використовувала допоміжні сили, такі як тисячі бойовиків Кадирова. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри те, що російські окупанти оточували Маріуполь більш ніж десять тижнів, стійкий український спротив затримав Росію у її прагненні отримати повний контроль над містом.

Про це повідомила англійська розвідка.

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Як зазначають, це зірвало перші спроби РФ захопити місто та призвело до значних втрат особового складу.

"Намагаючись подолати український спротив, Росія широко використала допоміжні сили, такі як тисячі бойовиків Кадирова. Ці сили складаються з окремих добровольців та підрозділів Росгвардії, які зазвичай забезпечують владу глави Чечні Рамзана Кадирова", – заявили в розвідці Великої Британії.

Крім цього, стверджують, що Кадиров здійснює особистий нагляд за розгортанням, а його двоюрідний брат Адам Делімханов виконував функції чеченського польового командира в Маріуполі.

"Бойове розгортання такого розрізненого персоналу демонструє серйозні проблеми Росії з ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє роз'єднаності командування", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що у воєнному вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тисячі бойовиків із Чечні. Так звані кадировці почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного воєнного вторгнення Росії.

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