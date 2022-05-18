Кадыров лично следит за своими боевиками в Мариуполе – британская разведка

Россия широко использовала вспомогательные силы, такие как тысячи боевиков Кадырова. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то что российские оккупанты окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.

Об этом сообщила британская разведка.

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Как отмечается, это сорвало первые попытки РФ захватить город и привело к значительным потерям личного состава.

"Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, такие как тысячи боевиков Кадырова. Эти силы состоят из отдельных добровольцев и подразделений Росгвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чечни Рамзана Кадырова", – заявили в разведке Великобритании.

Утверждается, что Кадыров осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

"Боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщенности командования", – говорится в сообщении.

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Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что в военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чечни. Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России.

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