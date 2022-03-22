Через обстріл окупантів Чернігів залишився без світла, води та тепла – голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Чернігову – В'ячеслав Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"

Чернігів повністю залишився без електропостачання та води внаслідок обстрілу російськими окупантами міста.

Про це повідомляє голова обласної адміністрації В’ячеслав Чаус.

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Через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові відсутнє електро-, тепло- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи йдуть за можливості.

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