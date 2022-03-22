Через обстріл окупантів Чернігів залишився без світла, води та тепла – голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Чернігову – В'ячеслав Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"
Чернігів повністю залишився без електропостачання та води внаслідок обстрілу російськими окупантами міста.
Про це повідомляє голова обласної адміністрації В’ячеслав Чаус.
Через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові відсутнє електро-, тепло- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи йдуть за можливості.
Війна в Україні 22 березня
- Окупанти влаштували пожежі у Чорнобильській зоні. Повідомляється, що площа пожежі перевищує допустимі норми у десятки разів. У зв'язку з цим зростає небезпека радіаційного зараження в межах 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС.
- За останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч місцевих мешканців. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та притулку у будівлі спорт-клубу, де вони ховалися від бомбардувань.
- Понад 350 тисяч маріупольців досі ховаються у бомбосховищах та підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупантів. Ситуація у місті критична. У середньому за добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.
- Окупанти обстріляли з "Градів" Зеленодольськ біля Кривого Рогу. В результаті зруйновано житлові будинки. В інших напрямках ніч минула спокійно.
- На Закарпатті знешкодили групу російських диверсантів на чолі з агентом ФСБ РФ. Вони готували замах на президента України Володимира Зеленського та диверсії у столиці та інших областях.
- В Охтирському районі Сумської області близько 300 солдатів відмовилися воювати проти ЗСУ і покинули поле бою, попри наказ. Вони втекли разом із технікою.