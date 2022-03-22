Из-за обстрелов оккупантов Чернигов остался без света, воды и тепла – глава ОВА

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову - Вячеслав Чаус. Фото: коллаж "Сегодня"
Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды в результате обстрела российскими оккупантами города.
Об этом сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус.
Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.
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