Из-за обстрелов оккупантов Чернигов остался без света, воды и тепла – глава ОВА

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову - Вячеслав Чаус. Фото: коллаж "Сегодня"

Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды в результате обстрела российскими оккупантами города.

Об этом сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус.

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Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.

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