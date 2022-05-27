Навіть розстріл не лякає. Військові РФ масово тікають з армії – перехоплення

Окупанти не хочуть воювати в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти тікають з армії РФ, незважаючи на погрози розстрілів і покарань. Російські солдати масово хочуть звільнитися. Також загарбники відмовляються воювати в Україні.
Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.
"Пацани просто беруть і їдуть вже. Нашу бригаду по-любому розформовуватимуть, бо багато людей звільнилося. Ось їде, наприклад, одна людина після закінчення терміну контракту… стрибає до "Камазу", а за ним ще 8 людей стрибають, які хочуть звільнитися самі по недотриманню. І вони просто їдуть, коротше, і звільняються. І ось так от, постійно", – розповідає окупант дружині.
Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".
Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список "двохсотих", який уже налічує понад 29,5 тисячі", – наголосили в СБУ.
Окупанти розповідають, чому хочуть у полон до ЗСУ
Російські окупанти масово здаються у полон в Україні. Так, солдати РФ не хочуть воювати, а повернутися додому. На сьогодні загарбники охочіше здаються в полон, ніж у перші тижні вторгнення. Про це кажуть самі полонені російські окупанти.
"Хотіли піти з частини своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо лише "двохсотими" або "трисотими". Якщо ми спробуємо втекти, все буде заміновано. І по нам стрілятимуть наші ж пости", – розповідають солдати РФ СБУ.
За словами окупантів, командування їх кинуло після того, як вони сказали, що хочуть поїхати назад до РФ.
"Був бій, нас взяли в полон, ми здалися", – розповів російський солдат.
У відомстві розповіли, що ця партія окупантів потрапила в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.
"Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя", – наголосили у Службі безпеки.
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