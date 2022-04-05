"Заеду и снова буду резать": 20-летний оккупант, убивавший людей в Буче, угрожает вернуться в Украину

Российский военный угрожает повторить преступления, совершенные в Буче. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, который убивал украинцев в Буче, угрожает вернуться в Украину и продолжить резать головы мирных людей.
Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас: новости, война, Россия".
Украинцы нашли страницу военного в соцсетях. Ему начали писать, что он военный преступник и палач.
В результате оккупант начал не оправдываться, а угрожать, что снова вернется в Украину и будет убивать людей.
"Я уже еду к вам и скоро вас всех вы*бу. Как только я заеду к вам, буду снова резать ваши головы", – написал Ткач.
Он также "похвастался", что убивает украинцев на их же земле и обозвал жителей нашей страны "ходячими вонючими трупами".
Соцсеть российского военного. Фото: скриншот
Военные РФ, которые вышли из Бучи, вернутся в Украину
Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения под Киевом. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.
Указанные подразделения оккупантов из Украины вывели на территорию Беларуси, уже вскоре их отправят в Белгород, а через два дня перебросят на Харьковское направление.
Украинская разведка считает, что у таких действий есть несколько целей:
- запугивание жителей населенных пунктов Украины; совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах;
- быстрая "утилизация" ненужных свидетелей то есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы исключить дачу показаний в будущих судах.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.